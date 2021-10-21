Готов драться с обоими
37-летний финн отметил, что всегда мечтал выиграть титул чемпиона мира. Боксер убежден, что мотивации у него достаточно, и он чувствует, что никто не сможет его победить.
Кстати Усик приобрел себе "монстра на колесах" после победы над Джошуа: фото
"Я в своей лучшей форме с 2011 года. Думаю, в последнем бою показал, что когда здоров, то могу победить любого, и являюсь одним из лучших тяжеловесов мира", – заявил Хелениус.
Менеджер боксера Маркус Сундман сказал, что сделает все необходимое для того, чтобы Роберта официально назначили обязательным претендентом на бой с победителем реванша Усик – Джошуа.
"Усик или Фьюри, готов драться с обоими. Я бы с радостью столкнулся с ними в их родных странах", – сказал финн.
- 37-летний боксер из Финляндии провел в профессиональной карьере 34 боя, одержал 31 победу и трижды проиграл.
- Реванш между Усиком и Джошуа запланирован на февраль – март 2022 года.
- В первом поединке Усик одержал победу единогласным решением судей.
- Пока не известно, где состоится реванш, однако украинская команда хочет провести поединок в Киеве.