Готов драться с обоими

37-летний финн отметил, что всегда мечтал выиграть титул чемпиона мира. Боксер убежден, что мотивации у него достаточно, и он чувствует, что никто не сможет его победить.

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"Я в своей лучшей форме с 2011 года. Думаю, в последнем бою показал, что когда здоров, то могу победить любого, и являюсь одним из лучших тяжеловесов мира", – заявил Хелениус.

Менеджер боксера Маркус Сундман сказал, что сделает все необходимое для того, чтобы Роберта официально назначили обязательным претендентом на бой с победителем реванша Усик – Джошуа.

"Усик или Фьюри, готов драться с обоими. Я бы с радостью столкнулся с ними в их родных странах", – сказал финн.