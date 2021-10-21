Готовий битися з обома
37-річний фін наголосив, що завжди мріяв виграти титул чемпіона світу. Боксер переконаний, що мотивації в нього вдосталь, і він відчуває, що ніхто не зможе його перемогти.
До речі Усик придбав собі "монстра на колесах" після перемоги над Джошуа
"Я у своїй кращій формі з 2011 року. Думаю, у останньому бою показав, що коли здоровий, то можу перемогти будь-якого, і є одним з кращих важкоатлетів світу", – заявив Хеленіус.
Менеджер боксера Маркус Сундман сказав, що зробить все необхідне для того, аби Роберта офіційно призначили обов'язковим претендентом на бій з переможцем реваншу Усик – Джошуа.
"Усик або Ф'юрі, готовий битися з обома. Я б з радістю зіткнувся з ними в їх рідних країнах", – сказав фін.
- 37-річний боксер з Фінляндії провів у професійній кар'єрі 34 бої, здобув 31 перемогу і тричі програв.
- Реванш між Усиком та Джошуа запланований на лютий – березень 2022 року.
- У першому поєдинку Усик здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів.
- Наразі не відомо, де відбудеться реванш, проте українська команда хоче провести поєдинок у Києві.