Міжнародний олімпійський комітет прийняв у березні контраверсійне рішення щодо допуску росіян та білорусів у спорт. Попри війну в Україні, організація вирішила дозволити федераціям залучати до змагань гравців з цих країн.

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Чимало федерацій скористались цією рекомендацією та повернуло терористів. Але при цьому багато країн не згодні з такими діями від МОК.

Цивілізований світ на боці України

Міністри спорту 35-ти країни написали заяву комітету. У ньому вони поставили під сумнів рішення органу та попросили переглянути його в разі недотримання певних аспектів..

"Ми, як міністри та старші посадові особи, стверджуємо, що російській державі, яка двічі порушила олімпійське перемир’я, не можна дозволити використовувати спорт для легітимізації її варварського та неспровокованого вторгнення в Україну, а білоруська держава не повинна мати можливість використати спорт для узаконення своєї співучасті у загарбницькій війні Росії. Щодо рекомендацій МОК, ми чітко усвідомлюємо, що хоча МОК відреагував на деякі аспекти, які викликають серйозне занепокоєння, залишаються значні проблеми, не в останню чергу, щодо військових зв’язків спортсменів, державного фінансування, визначення того, що таке команди, та механізми забезпечення виконання.

Ми ще раз підкреслюємо, що наша позиція не є дискримінацією окремих осіб на підставі їхнього паспорта. Ми поважаємо права всіх спортсменів на ставлення без жодної дискримінації відповідно до Олімпійської хартії. Ми зосереджені на чесних спортивних змаганнях, а також на тому, щоб російські та білоруські спортсмени в жодному разі не виступали як представники своїх держав, чого МОК також прагне забезпечити через свої рекомендації. Повністю поважаючи автономію спортивних організацій, ми уважно спостерігатимемо за виконанням рекомендацій МОК та міжнародними спортивними федераціями. Якщо ці проблеми не будуть вирішені, ми очікуємо, що МОК перегляне свій підхід,

– йдеться у заяві.

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Під текстом підписались представники наступних країн:

Албанія

Австралія

Австрія

Бельгія

Болгарія

Канада

Хорватія

Кіпр

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Німеччина

Греція

Ісландія

Ірландія

Італія

Японія

Південна Корея

Латвія

Ліхтенштейн

Литва

Люксембург

Нідерланди

Нова Зеландія

Норвегія

Польща

Португалія

Словаччина

Словенія

Іспанія

Швеція

Україна

Велика Британія

США

Україна вимагає повного виключення Росії та Білорусі

Міністерство молоді та спорту України окремо відреагувало на цю заяву. Позиція нашої країни незмінна – жодного допуску для росіян та білорусів до закінчення війни.

"Наголошуємо, що не національність спортсменів визначає їхню роль, а той факт, що вони спонсоруються/підтримуються своїми урядами чи компаніями. Вони в свою чергу підтримують кремлівський режим, який продовжує свою агресивну війну проти України, або навіть вони є безпосередньо російськими військовими. Вважаємо за необхідне нагадати, що кожного дня російські військові продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України, у тому числі спортивні споруди, та вбивати українців, у тому числі спортсменів.

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Мільйони громадян України, включно зі спортсменами та їхніми родинами, були змушені залишити свої домівки через російську окупацію. Багато спортсменів з України досі не можуть брати участь у спортивних змаганнях через напад росії на їхню країну. Немає жодної причини відходити від режиму виключення для російських і білоруських спортсменів, встановленого МОК більше року тому, відразу після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Ми глибоко переконані, що зараз не час розглядати питання про повернення російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри в будь-якому статусі,

– заявили в міністерстві.

Нагадаємо, що МОК дозволив росіянам та білорусам виступати лише під нейтральним прапором. При цьому вони мають довести свою непідтримку війни в Україні та не бути спонсоровані урядами своїх країн-терористок.

До слова, це стосується лише індивідуальних спортсменів, командні види спорту залишаються під санкціями для РФ. При цьому МОК ще не приймав рішення щодо участі росіян на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.