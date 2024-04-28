Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмітрій Васильєв звинуватив МОК у русофобії. Зокрема він спрогнозував розвал олімпійського руху у найближчі роки, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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"Вірус русофобії" у чиновників МОК

Васильєв заявив, що через русофобію, "вірусом" якої заразились представники Міжнародного олімпійського комітету, організація невдовзі припинить своє існування.

Зараз МОК на чолі з Томасом Бахом нічого спільного зі спортом і з олімпійським рухом не має. Томас Бах перетворив МОК на орган, що маніпулюється, для досягнення своїх цілей із західними державами. Наївно дивуватися таким речам. Якби він засудив дії зворотного характеру, то було б дивно,

– розповів колишній біатлоніст.

Він також додав, що найкращий захист – це напад і саме цим наразі займається МОК. Зокрема він зазначив, що якщо таке не припиниться, то організація припинить своє існування через років 5.

Зараз усі захворіли на вірус русофобії. Раніше Бах добре ставився до Росії. Звісно, це робить не без вказівки зверху. В цьому випадку пропаганда ненависті до Росії опанувала все керівництво МОК, і здоровий глузд вони давно втратили,

– заявив Васильєв.

Важливо! МОК допускає російських спортсменів до міжнародних змагань у статусі "нейтральних", якщо вони не підтримують повномасштабне вторгнення і не мають зв'язків з силовими структурами Росії.

Нагадаємо, що попри допуск росіян та білорусів у "нейтральних" статусах Україна не планує бойкотувати змагання.