Допомагаю ЗСУ, щоб знищити російських підар**ів, – гравець Шахтаря Корнієнко

Оборонець донецького Шахтаря Віктор Корнієнко не втік із рідної України під час війни з Росією. Футболіст активно допомагає українській армії.

Корнієнко: Ми все зможемо

23-річний фланговий захисник Шахтаря не став ховатись в інших країнах, а залишився в Україні, щоб захищати Батьківщину. Віктор Корнієнко виклав фото в інстаграмі, де активно волонтерить, щоб допомогти українській армії.

До теми Ребров став ініціатором збору коштів на українську армію серед футболістів-легіонерів

На фото видно заповнену продуктами та іншими речами машину, яка вже попрямувала до наших захисників.

Перебуваю в Україні, допомагаю ЗСУ для того, щоб знищити російських підар**ів. Слава Україні!,

– написав футболіст.

Також під останньою світлиною гравець додав, що вірить в Україну, яка зможе вигнати з рідної землі російських окупантів.



Корнієнко допомагає українській армії / Скриншот із інстаграму футболіста

Українські футболісти, які виступають за кордоном, створили збір коштів на допомогу армії України. Ініціатором цього став колишній наставник Динамо Сергій Ребров. Гравці вже у перші дні зібрали понад 16 мільйонів гривень.

Натуралізований бразилець Жуніор Мораес доєднався до флешмобу та перерахував гроші на Збройні сили України – 1,675 мільйона гривень.

Український форвард іспанської Фуенлабради Роман Зозуля зібрав 200 тисяч євро.

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