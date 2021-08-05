Допінг потрапив в організм Ястремської через секс з колишнім: офіційно

Українська тенісистка Даяна Ястремська була визнана невинною у вживанні допінгу. Міжнародна федерація тенісу опублікувало офіційні результати розслідування.

Наприкінці 2020 року Даяну Ястремську відсторонили від змагань. Причиною став провалений допінг-тест, який виявив сліди метаболітів местеролона. Сама Ястремська заперечувала те, що вона вживала допінг. Тож подала апеляцію. Але її було відхилено.

До теми Нелегкий період, – Ястремська про виправдання у допінг-скандалі

У травні з'явилась інформація, що начебто заборонена речовина могла потрапити в організм Ястремської через секс з колишнім хлопцем, який нібито приймав препарат і не повідомив тенісистку про це. Спочатку він погодився дати свої покази, здав аналіз крові. Але коли в нього попросили здати волосся на аналізи – відмовився, і перестав співпрацювати із захистом.

22 червня Ястремську офіційно оправдали. У звіті Міжнародної федерації тенісу офіційно підтвердили, що заборонені речовини потрапили в організм Ястремської через секс. Такі дані надала як сама Ястремська, так і її колишній хлопець.

Окрім того, Ястремська пройшла перевірку на поліграфі, який на 99% підтвердив, що спортсменка не вживала допінг намірено.

Також було проведено аналіз волосся Ястремської, який дав негативний результат на наявність метаболітів местеролона. Позитивна ж допінг-проба, через яку спортсменку тимчасово відсторонили, показала лише незначну концентрацію забороненої речовини в її організмі.