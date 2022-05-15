Донесли важливе послання світу, – Шевченко привітав Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні

15 травня 2022 , 15:46
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Джерело:

інстаграм Андрія Шевченка

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко теж спостерігав за виступом Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 в італійському Турині. Тренер неймовірно пишається рідною країною.

Шевченко: Україна – країна мужніх і вільних людей

Андрій Шевченко відзначив виступ українського гурту Kalush Orchestra, який приніс Україні перемогу на Євробаченні-2022. Наставник подякував хлопцям за меседж, який вони зробили після свого виступу у Турині.

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Футбольний спеціаліст зазначив, що своїм вчинком із великої сцени Kalush Orchestra доніс світу важливе послання про війну в Україні.

Я неймовірно пишаюся своєю прекрасною, безмежно сильною Україною! Велике Дякую Kalush Orchestra за Перемогу, ви донесли важливе послання всьому світу, що Україна – країна мужніх і вільних людей! Ще багато Великих Перемог попереду! Слава Україні!,
– написав тренер.

Шевченко наближає перемогу України у війні

Kalush Orchestra уник дискваліфікації та став тріумфував у Турині

  • Український гурт вийшов на сцену під 12-м номером. Їх виступ зірвав овації фанатів Євробачення-2022.
  • Голосування від журі було доволі неоднозначним. Деякі країни несподівано проігнорували оцінками виступ Kalush Orchestra або ж дав низькі бали. За підсумками суддівського голосування Україна опинилась поза трійкою лідерів, яку очолила Велика Британія – четверта позиція.
  • Все перевернулось із ніг на голову після оголошення результатів від глядачів. Українці отримали найвищий бал – 439 очок (загалом – 631) та випередили британців аж на 165 пунктів.
  • Kalush Orchestra приніс Україні третю перемогу в історії участі країни у Євробаченні. До цього Руслана та Джамала ставали тріумфаторками шоу.
  • Нагадаємо, що після свого виступу лідер гурту Олег Псюк зі сцени закликав світ врятувати Маріуполь та бійців, які перебувають на "Азовсталі", які заблоковані окупантами.
Автор: Софія Кулай