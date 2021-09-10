Донбас зазнав прикрої поразки у третьому матчі Ліги чемпіонів
Джерело:24 канал
У третьому турі групи G хокейної Ліги чемпіонів французький Руан вдома обіграв Донбас. Поєдинок завершився з рахунком 4:3 на користь господарів майданчика.
Руан – Донбас 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
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Рахунок зустрічі було відкрито лише під завісу стартового періоду - першим відзначився Андрєй Бірюков із передачі Нікіти Жульдікова та Олега Шишляннікова. Відновити статус-кво господарі зуміли вже в другій 20-хвилинці. Так, Ентоні Гутті повернув інтригу до матчу, після чого канадський легіонер Руана Ендрю Джонстон реалізував більшість і вперше вивів французький клуб уперед.
Піти на заключну перерву в статусі лідерів "драконам" не вдалось – шайбу закинув найкращий бомбардир "Донбасу" в сезоні 2020/2021 Андрєй Сигарьов. Одразу після вкидання біля воріт "Руана" Сигарьов влучним пострілом від синьої лінії відправив снаряд у володіння Матія Пінтаріча. Таким чином рівновагу в матчі було знову відновлено – 2:2.
Уже на старті фінального періоду команди обмінялись швидкими шайбами – першим відзначився Жоро Рено, а вже за 20 секунд Віталій Лялька знову наздогнав опонентів - шайба курйозно залетіла у ворота Пінтаріча внаслідок боротьби в зоні поруч із голкіпером.
На 54-й хвилині "Руан" знову вирвався вперед, вигравши вкидання в зоні атаки. Гол до свого активу записав канадський нападник Девід Жилберт. Після цього донецька команда вже не змогла зрівняти рахунок і зазнала другої поразки в Лізі чемпіонів – 3:4.
- В попередньому турі Донбас обіграв Руан – 2:1. Після трьох турів український клуб набрав 4 очки і посідає 2 місце в групі.
- Наступний матч у Лізі чемпіонів Донбас проведе 11 вересня на виїзді проти данського Рунгстеда. Початок – о 20:30 за київським часом.