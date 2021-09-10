Руан – Донбас 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

До теми Український Донбас здобув дебютну перемогу в Лізі чемпіонів

Рахунок зустрічі було відкрито лише під завісу стартового періоду - першим відзначився Андрєй Бірюков із передачі Нікіти Жульдікова та Олега Шишляннікова. Відновити статус-кво господарі зуміли вже в другій 20-хвилинці. Так, Ентоні Гутті повернув інтригу до матчу, після чого канадський легіонер Руана Ендрю Джонстон реалізував більшість і вперше вивів французький клуб уперед.

Піти на заключну перерву в статусі лідерів "драконам" не вдалось – шайбу закинув найкращий бомбардир "Донбасу" в сезоні 2020/2021 Андрєй Сигарьов. Одразу після вкидання біля воріт "Руана" Сигарьов влучним пострілом від синьої лінії відправив снаряд у володіння Матія Пінтаріча. Таким чином рівновагу в матчі було знову відновлено – 2:2.

Уже на старті фінального періоду команди обмінялись швидкими шайбами – першим відзначився Жоро Рено, а вже за 20 секунд Віталій Лялька знову наздогнав опонентів - шайба курйозно залетіла у ворота Пінтаріча внаслідок боротьби в зоні поруч із голкіпером.

На 54-й хвилині "Руан" знову вирвався вперед, вигравши вкидання в зоні атаки. Гол до свого активу записав канадський нападник Девід Жилберт. Після цього донецька команда вже не змогла зрівняти рахунок і зазнала другої поразки в Лізі чемпіонів – 3:4.