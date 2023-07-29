Винні у брехні та мають нести відповідальність: Гашек розніс WTA за їх проросійську позицію

З перших днів повномасштабної війни легендарний чеський хокеїст підтримує Україну. Зокрема, спортсмен висвітлює ганебні вчинки міжнародних організацій, які лобіюють інтереси росіян та роблять із них жертв.

Напередодні Міністерство внутрішніх справ Чехії депортувало російську тенісистку з країни через рішення уряду, який заборонив допускати до змагань спортсменів із країн-терористок. Це не сподобалося тенісній асоціації, яка побачила у цьому дискримінацію "маленьких людей".

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База від Домініка Гашека

Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек не пропустив таку заяву WTA та відреагував на неї. Чеська легенда назвав усе своїми іменами й розніс позицію тенісної асоціації щодо нейтральності спортсменів.

Припиніть брехати! Вони є громадянами Росії та Білорусі та представляють дії своїх країн. Це російська агресивна війна, вбивства та злочини, включаючи геноцид. Оскільки вони можуть грати в турнірах, гине набагато більше українців та росіян. WTA несе повну відповідальність за це та виплатить мільярди доларів Україні,

– написав Гашек.

Зазначимо, що Домінік Гашек не за чутками й новинами знає, що відбувається в Україні. Легендарний хокеїст відвідував нашу країни та на власні очі бачив, що росіяни зробили в Харкові, Києві, Бучі, Ірпіні та Вінниці.

То ж, можливо, і керівникам тенісних асоціацій треба відвідати Україну й нарешті зрозуміти, що це питання не політики, а життя та смерті? Адже дозвіл представникам країни-агресора та її союзникам брати участь у міжнародних змаганнях тільки легалізує терор, який чинить Росія.