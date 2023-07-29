Зараз Прага готується до проведення турніру WTA. Тому Чехія використала це правило й депортувала росіянку, яка попри заборону намагалася взяти участь у змаганнях.

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WTA вчергове продемонструвала свою русофілію

WTA на відміну від складних ситуацій, які виникають з українками, дуже оперативно зробила заяву щодо рішення Міністерства внутрішніх справ Чехії. Спочатку вона заявила про свою повну піlтримку українському народу та засудила дії російської влади (спортсмени, звісно ж, ні в чому не винні, а підтримка війни, про яку неодноразово з доказами зверталися українські тенісистки нікого не цікавлять).

"WTA рішуче засуджує війну в Україні та неприпустимі дії російського уряду. WTA також продовжує підтримувати українських спортсменів Туру, а також усіх спортсменів WTA, які стикаються з величезними викликами як професійні спортсмени, тоді як багато їхніх близьких та їхня країна стикаються з нападами з боку Росії", – йдеться у заяві.

Після своїх стандартних бла-бла-бла організація показала свою справжню сутність, яка давно всім відома. У заяві WTA зазначила, що їй не сподобалося, що депортували російську тенісистку з території країни та дуже стурбована, шо геополітика стала частиною спорту:

Індивідуальні гравці WTA, громадяни Росії/Білорусі, продовжують змагатися в Турі на нейтральній основі. Попри їхній нейтралітет, урядові органи Чехії відмовляють деяким гравцям WTA у можливості брати участь у турнірі WTA 250, який має відбутися у Празі наступного тижня. Правила WTA стверджують, що всім гравцям має бути дозволено брати участь у змаганнях WTA виключно на основі заслуг, без дискримінації. Ми продовжуватимемо переглядати ситуацію, коли будемо враховувати важливі міркування навколо цих складних геополітичних питань.

Попри завуальовану погрозу позбавити в майбутньому Чехію права проводити турніри, стало відомо, що жодна спортсменка із країни-терористки не зможе взяти участь у змаганнях. Таким чином чехи підтримали флешмоб Німеччини та Польщі, які частково не допустили представників із Росії та Білорусі до змагань і вивели його на новий рівень. Саме так виглядає справжня підтримка українського народу.

Довідка. Матчі основної сітки змагань у Празі розпочнуться 31 липня, а 29.07 стартує кваліфікація, у якій беруть участь українки Катаріна Завацька та Даяна Ястремська.