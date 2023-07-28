Російська терористична федерація, розпочавши війну проти України, закрила собі двері в цивілізований світ. Черговий ляпас представники країни-агресорки отримали від Чехії, куди збиралися на тенісний турнір.

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Російських тенісисток відправили за кораблем

Міністерство внутрішніх справ Чехії на офіційній сторінці у Twitter повідомило, що 28 липня з території країни депортували російську тенісистку. Вона планувала взяти участь у хардовому турнірі категорії WTA 250. Прізвище спортсменки не повідомляється.

"Поліція Чехії під час перевірки громадянки Росії в аеропорту наказала їй залишити країну. Вона вже виїхала з Чехії.

За наявною інформацією, інші тенісистки з цих країн уже не приїдуть. Поліція діє відповідно до законів та постанови уряду", – йдеться у повідомленні МВС Чехії.

Таким чином, на тенісний турнір в Чехії не приїдуть всі учасниці з країни-агресорки. Відомо, що у кваліфікації у Празі могли зіграти росіянки Діана Шнайнер, Поліна Кудерметова та Еріка Андрєєва.

Нагадаємо, що наприкінці червня уряд Чехії заборонив російським атлетам змагатися на території Чеської республіки. Також чеським спортсменам та тренерам заборонили змагатися в турнірах, які проводить Росія.