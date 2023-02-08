Все з чистого листа: збірну Бельгії очолив тренер, якого з попередньої роботи звільнив Шахтар

Збірна Бельгії після старанних пошуків таки знайшла нового коуча. Нопоспечений тренер ще ніколи не займався керівництвом національних збірних.

Збірну "червоних дияволів" очолив німецький фахівець Доменіко Тедеско. Він залишив РБ Лейпциг після сенсаційної розгромної поразки від Шахтаря (1:4) у першому турі ЛЧ.

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Впевнені у цілях

Бельгійці уклали угоду з Тедеско до кінця Євро-2024, що одразу кладе перед ним ціль кваліфікуватись на турнір. У відбірковому раунді до Євро-2024 "червоні дияволи" потрапили у досить нелегку групу. Разом з бельгійцями квінтет сформували збірні Швеції, Австрії, Естонії та Азербайджану.

Раніше повідомлялось, що збірна Бельгії окрім Тедеско вела переговори ще з двома тренерами. Ними були Йоахім Лев та Андре Віллаш-Боаш. Та найкращим варіантом на заміну Роберто Мартінесу, який вже встиг очолити збірну-переможницю Євро, виявився саме Доменіко Тедеско.

Кар'єра новоспеченого тренера збірної Бельгії