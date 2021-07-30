Доля Яремчука майже вирішена: топ-клуби Європи вступають у боротьбу за забивного нападника

Бельгійський клуб визначився з майбутнім Романа Яремчука. Український форвард майже на 100% покине Гент.

Гент дотримав свою обіцянку

25-річний нападник вже цього літа покине Бельгію та футбольний клуб Гент. Роман Яремчук має шанс переїхати в Італію.

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Щоправда, за інформацією видання La Gazzetta dello Sport, в оточенні футболіста збірної України повідомили, що представники Роми поки що не робили жодних спроб придбати Яремчука.

Українцем цікавляться не лише "вовки". Форвард потрапив на приціл команд із Італії, Німеччини та Англії.

Яремчук виступає за клуб із Бельгії з 2017 року. Угода з бельгійською командою розрахована до кінця червня 2025 року.

Після Євро-2020 вартість футболіста атаки на порталі Transfermarkt збільшилась на 2,5 мільйони євро. Новому клубу доведеться викласти за Яремчука мінімум 17,5 мільйонів євро.

У сезоні-2020/2021 Роман зіграв 43 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 23 голи та віддав 8 асистів. Українець став найкращим бомбардиром команди.

Як повідомлялось раніше, Гент визначився із ціною, яку хоче виручити за трансфер українця. Бельгійці хочуть заробити за перехід 25 мільйонів євро.