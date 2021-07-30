Гент сдержал свое обещание

25-летний нападающий уже этим летом покинет Бельгию и футбольный клуб Гент. Роман Яремчук имеет шанс переехать в Италию.

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Правда, по информации издания La Gazzetta dello Sport, в окружении футболиста сборной Украины сообщили, что представители Ромы пока что не делали никаких попыток приобрести Яремчука.

Украинцем интересуются не только "волки". Форвард попал на прицел команд из Италии, Германии и Англии.

Яремчук выступает за клуб из Бельгии с 2017 года. Соглашение с бельгийской командой рассчитано до конца июня 2025 года.

После Евро-2020 стоимость футболиста атаки на портале Transfermarkt увеличилась на 2,5 миллиона евро. Новому клубу придется выложить за Яремчука минимум 17,5 миллионов евро.

В сезоне-2020/2021 Роман сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 8 ассистов. Украинец стал лучшим бомбардиром команды.

Как сообщалось ранее, Гент определился с ценой, которую хочет выручить за трансфер украинца. Бельгийцы хотят заработать за переход 25 миллионов евро.