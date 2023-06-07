Висміює все, через що проходить Україна, – Долгополов "проїхався" по поведінці Сабалєнко на РГ

Аріна Сабалєнко вибила Еліну Світоліну із 1/4 фіналу Ролан Гаррос. Білоруска демонстративно поводилась після матчу, коли підійшла до сітки.

Білоруська тенісистка переграла українку у двох сетах (двічі по 4:6) та пробилась у півфінал Ролан Гаррос. Після поєдинку Аріна Сабалєнко зробила провокативний вчинок, підійшовши до сітки, чекаючи рукостискань із Еліною Світоліною.

Оце так Перевзулася в повітрі: Сабалєнка зреклася Лукашенка та засудила війну в Україні

Долгополов: Було настільки огидно, наскільки це можливо

Світоліна ж традиційно не стала тиснути руку суперниці з країни-агресора. Цей момент Аріна зустріла із єхидною посмішкою, а місцеві трибуни освистали українку за таку позицію. Французька публіка вже не вперше освистує наших тенісисток через такі моменти.

Колишній український тенісист Олександр Долгополов прокоментував таку провокаційну поведінку фанатки Алєксандра Лукашенка. Він пригадав момент, коли Сабалєнко відмовилась від пресконференції, провівши своє таємне спілкування із вигідними для неї журналістами. Аріна прокоментувала таке рішення тим, що вона почуває себе у небезпеці на пресконференції.

О, так, це, звичайно, було настільки огидно, наскільки це можливо. Поки Росія підриває дамбу, за допомогою свого друга-міні-диктатора, "unsafe on press conference, no comments drama queen" навмисне стоїть біля сітки, висміюючи все, через що проходить Україна. Жалюгідна,

– написав колишній український тенісист.

Підхід Сабалєнко до сітки прокоментувала сама Світоліна. Еліна не зрозуміла, чого очікувала Аріна біля сітки, якщо і так знала її позицію – жодних рукостискань. Також українська тенісистка запевнила, що не буде продавати рідну країну заради любові уболівальників.

Білоруска прийшла на пресконференцію після гри проти Світоліної. Сабалєнко видали сенсаційну відповідь, у якій заговорила про війну та неприхильність до Лукашенка. Як швидко Аріна переодягнулась, цікаво, як на це відреагують у її рідній Білорусі.