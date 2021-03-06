До зустрічі у Великій Британії, – різка реакція Джойса на запрошення Усика провести бій у Києві

Британський боксер Джо Джойс миттєво зреагував на заклик Олександра Усик провести бій у столиці України. Британець заявив, що непереможний українець не зможе зібрати фанатів на поєдинок у Києві.

Відповідь Джойса

Обидва боксери хочуть провести спільний бій у рідних країнах. Олександр Усик першим запропонував британцю побитись у Києві на НСК "Олімпійський". Джо Джойс відповів українцю тією ж монетою, запросивши українця на поєдинок у Велику Британію.

До теми Чекаю тебе на НСК "Олімпійський" у Києві, – Усик звернувся до Джойса

Ах, ти живий. У Києві ти не зможеш наповнити ванну, не кажучи вже про стадіон. До скорої зустрічі у Великій Британії. P.S. Я сумую за тобою,

– написав Джойс.

Усик – Джойс: коротко про перемовини

Сторони ведуть перемовини та домовляються про останні деталі контракту бою. За словами промоутера Джойса, ситуація навколо потенційного поєдинку проясниться вже наступного тижня. Боксери можуть вийти на ринг вже у травні-червні цього 2021 року.

Цікаво, що команди могли ще раніше домовитись про спільний бій їх клієнтів, але пропозиція Джойса не влаштувала Усика.

Де та коли саме відбудеться бій наразі невідомо. На кону повинен був стояти титул "тимчасового" чемпіона світу. Однак зі слів Френка Уоррена можна зрозуміти, що двобій ще не відправлений на промоутерські торги.

Джойс вже раніше за являв, що являв, що поєдинок може відбутися у Великій Британії

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Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24​