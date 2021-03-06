До зустрічі у Великій Британії, – різка реакція Джойса на запрошення Усика провести бій у Києві

Британський боксер Джо Джойс миттєво зреагував на заклик Олександра Усик провести бій у столиці України. Британець заявив, що непереможний українець не зможе зібрати фанатів на поєдинок у Києві.
Відповідь Джойса
Обидва боксери хочуть провести спільний бій у рідних країнах. Олександр Усик першим запропонував британцю побитись у Києві на НСК "Олімпійський". Джо Джойс відповів українцю тією ж монетою, запросивши українця на поєдинок у Велику Британію.
До теми Чекаю тебе на НСК "Олімпійський" у Києві, – Усик звернувся до Джойса
Ах, ти живий. У Києві ти не зможеш наповнити ванну, не кажучи вже про стадіон. До скорої зустрічі у Великій Британії. P.S. Я сумую за тобою,
– написав Джойс.
Усик – Джойс: коротко про перемовини
- Сторони ведуть перемовини та домовляються про останні деталі контракту бою. За словами промоутера Джойса, ситуація навколо потенційного поєдинку проясниться вже наступного тижня. Боксери можуть вийти на ринг вже у травні-червні цього 2021 року.
- Цікаво, що команди могли ще раніше домовитись про спільний бій їх клієнтів, але пропозиція Джойса не влаштувала Усика.
- Де та коли саме відбудеться бій наразі невідомо. На кону повинен був стояти титул "тимчасового" чемпіона світу. Однак зі слів Френка Уоррена можна зрозуміти, що двобій ще не відправлений на промоутерські торги.
- Джойс вже раніше заявляв, що поєдинок може відбутися у Великій Британії.
Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24