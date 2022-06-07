"Кожна людина, яка підтримує вбивство українця – буде покарана"
Катерина та Олександр народилися в Криму. До окупації півострова родина проживала там.
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Тому тема щодо Криму родині відомого українського боксера дуже близька та болюча. Катерина у своєму інстаграмі звернулася до жителів півострова.
"Пам'ятаєте, кримчани! Насолоджуючись полуничкою і радіючи дешевим цінам, ви бруднитеся українською кров'ю. Миючись херсонською водою, ви вмиваєтеся кров'ю дітей України. Ще раз, бумеранг ніхто не скасовував.
Я вірю, що за все треба буде відповісти. Ви все знаєте. Знаєте, що нас убивають. Кожна людина, яка підтримує вбивство українця – буде покарана. Не нами. Богом. Ви перетворили наші життя на порожню яму, в яку самі й потрапите", – написала дружина Олександра.
Звернення Катерини / Фото з інстаграму дружини Усика
Окупанти захопили дім Усика
На жаль, родина українського боксера відчула на собі наслідки "руського міра". Російські найманці захопили будинок Усика у Ворзелі, що на Київщині. На щастя, там нікого не було, родина виїхала за кордон.
Катерина та її діти тривалий час переховувалися у сховищі.
Боксер виїхав, аби підготуватися до реваншу проти британця Ентоні Джошуа. раніше зазначалося, що цей двобій може відбутися 23 липня. Проте нещодавно промоутер суперника українця розповів, що найімовірніше реванш відбудеться у серпні.
Боксери вийдуть на ринг перед глядачами у Саудівській Аравії.