До Шеви лише три голи: Ярмоленко близький до звання найкращого бомбардира збірної України

Андрій Ярмоленко став автором першого голу у ворота Шотландії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Капітан незабаром може скинути з вершини найкращих бомбардирів Андрія Шевченка.

Ярмоленко може переписати історію

Правий вінгер забив свій 45-й гол у футболці України. Андрій Ярмоленко наблизив збірну до чемпіонату світу-2022 та сам став на крок ближчим до звання найкращого бомбардира головної команди країни.

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Цей рейтинг продовжує очолювати колишній наставник та футболіст "синьо-жовтих" Андрій Шевченко. В активі форварда 48 м'ячів. Щоб наздогнати екстренера збірної Ярмоленку потрібно забити ще три голи, а щоб стати найкращим бомбардиром в історії національної команди – чотири м'ячі.

Ярмоленко забив дуже красивий гол у ворота Шотландії. Андрій закинув м'яч за комірець голкіперу суперника після геніальної передачі з глибини поля від Руслана Маліновського. Поєдинок закінчився перемогою України – 1:3 , який дозволив "синьо-жовтим" продовжити боротьбу за Мундіаль.

Вже у найближчому матчі проти Уельсу Андрій спробує ще більше наблизитись до свого колишнього наставника.

Головні голеадори національної команди

Трійку лідерів замикає Євген Коноплянка, який вже давненько не виходив на футбольне поле у синьо-жовтій футболці. Наразі Євген виступає за польську Краковію, з якою нещодавно продовжив контракт.

У топ-8 найкращих свою позицію може покращити лише Роман Яремчук, який до гри у Кардіффі розділяє 5-те місце із Олегом Гусєвим, який закінчив кар'єру та є помічником Мірчі Луческу у київському Динамо. На рахунку нападника Бенфіки вже є 13 голів за збірну.

Нагадаємо, що Яремчук подвоїв перевагу України у грі проти Шотландії.

Також у вісімці найкращих бомбардирів розташувались Сергій Ребров, Сергій Назаренко та Євген Селезньов, який вже давно не отримував виклик у головну команду країни, хоча ще не повісив бутси на цвях.

Найкращі бомбардири збірної України (у голах)

Андрій Шевченко – 48 Андрій Ярмоленко – 45 Євген Коноплянка – 21 Сергій Ребров – 15 Олег Гусєв – 13 Роман Яремчук – 13 Сергій Назаренко – 12 Євген Селезньов – 11

Фінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Уельс – України відбудеться 5 червня у Кардіффі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.