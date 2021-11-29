Бринзак: Час є, паніки немає, все буде гаразд

Наставники збірної України заявили, що на результати дівчат на першому етапі у Швеції вплинула акліматизація. Не лише біатлоністки з України не вразили в Естерсунді.

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Президент Федерації сподівається, що українкам вдасться краще виступити на другому етапі, який відбудеться також в Естерсунді.

Вони пройдуть акліматизацію і ці швидкісні старти їм також допоможуть розігнатися. Час є, паніки немає, все буде гаразд,

– розповів Бринзак.

За його словами, деякі проблеми зі здоров'ям мали Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Катерина Бех. Остання нещодавно зробила другу дозу вакцини, через що декілька днів почувала себе не надто добре.

Про чоловічу команду

У чоловіків була повна передсезонна вкатка, тому підопічні Юрая Санітри можуть бути "свіжішими" на трасі. Однак усе це ніяк не вплине на відбір складу на Олімпіаду-2022, яка відбудеться у Пекіні.

"У чоловіків був коронавірус, але оскільки вони раніше почали вкатку, то зараз можуть мати кращий вигляд. Думаю, до Олімпіади всіх підведуть в найкращому стані", – запевнив Бринзак.

До слова. Зимові Олімпійські ігри-2022 відбуватимуться з 4 – 20 лютого у Пекіні.