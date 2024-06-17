До мурашок: гімн України у Мюнхені перед матчем проти Румунії

Збірна України провела стартовий матч на Євро-2024. Атмосферу на "Альянц-Арені" перед початком поєдинку неможливо описати словами.

У межах першого туру групового раунду чемпіонату Європи 2024 збірна України програла національній команді Румунії з рахунком 0:3. І це незважаючи на те, що на стадіоні "Альянц-Арена" команду Сергія Реброва підтримували багато вболівальників, пише 24 Канал.

Читайте також Україна пропустила 3 голи від Румунії в стартовому матчі Євро-2024: відео пропущених м'ячів

Уболівальники в унісон із гравцями збірної виконали гімн України

Загальна місткість стадіону в Мюнхені 69 901 глядачів. І таке враження, ніби кожен з присутніх співав державний гімн України перед матчем. Послухайте самі.

Відео гімну України перед матчем проти Румунії

Нагадаємо, збірна України з футболу зазнала найбільш болючої поразки під керівництвом тренера Сергія Реброва, програвши Румунії з рахунком 0:3 на Євро-2024.

Незважаючи на цю поразку, "синьо-жовті" зберігають шанси вийти в плей-оф чемпіонату Європи. До 1/8 фіналу пройдуть по дві найкращі команди кожного з квартетів, а також чотири найкращі збірні, що посядуть у групах треті місця.

Також у нашій групі є команди Бельгії та Словаччини. Прямо зараз вони проводять очний поєдинок, а ми ведемо детальну текстову онлайн-трансляцію.

Саме проти словаків збірна України проведе наступний матч, який відбудеться 21 червня. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.