У першому турі групового раунду чемпіонату Європи 2024 збірна України поступилася національній команді Румунії з рахунком 0:3. Це був стартовий матч "синьо-жовтих" на турнірі, пише 24 Канал.

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Найбільш болюча поразка Реброва

Ця поразка є найбільшою для збірної України під керівництвом Сергія Реброва. До цього нинішній головний тренер на чолі збірної не програвав із різницею у три голи.

Сергій Ребров очолив збірну України у червні 2023 року. За рік роботи під його керівництвом "синьо-жовті" провели 14 матчів, у яких здобули 7 перемог і 4 рази зіграли внічию.

До речі. Поразка від Румунії є третьою для української збірної за керівництва Реброва. Наступний матч збірна України проведе 21 червня проти Словаччини.

Також сьогодні, 17 червня, о 19:00 за Києвом зустрінуться суперники України та Румунії по групі – Бельгія та Словаччина, які також зіграють стартовий матч на Євро-2024.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2024 пройдуть по дві найкращі команди кожного з квартетів, а також чотири найкращі команди, що посядуть у групах треті місця.