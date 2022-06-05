До кінця листопада ми повторимо це, – Камбосос заговорив про реванш із Хейні

У ніч на 5-те червня Джордж Камбосос втратив усі свої чемпіонські пояси у бою проти Девіна Хейні. Австралійський боксер хоче взяти реванш у суперника.

Камбосос: Ніхто інший не зміг би зробити щось подібне

Девін Хейні є новим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Австралійський Мельбурн став щасливим містом для американського боксера, а рідні трибуни не допомогли Джорджу Камбососу.

Більше про зустріч Титули покинули Австралію: Хейні відібрав чемпіонські пояси у Камбососа – відеоогляд бою

Хейні за одноголосним рішенням суддів здобув перемогу, яку з гідність прийняв Камбосос. Після оголошення результатів австралієць заговорив про реванш.

У контракті бою був прописаний такий пункт, а другу зустріч теж повинна прийняти Австралія. Однак реванш міг відбутись лише за тієї умови, якщо Джордж програє, що він і зробив. Тому реваншу бути. Другий бій між Камбососом та Хейні може відбутись до кінця 2022 року.

До кінця листопада ми повторимо це. Я завдав йому удару. Ніхто інший не зміг би зробити щось подібне. Для нього, Лопеса та Ломаченка було дуже забагато політики. Давайте це зробимо. Даймо вболівальникам чудову боротьбу,

– заявив австралійський боксер.

Головне про бій Камбосос – Хейні