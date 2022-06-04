Боксерові довелося повністю роздягнутися
Австралійський боксер Джордж Камбосос пройшов процедуру зважування лише з другої спроби. Чемпіону дали дві години, щоб виправити ситуацію, пише 24 канал.
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Камбосос з першої спроби не зміг вкластися в ліміт легкої ваги (61,2 кілограма) і показав на вагах 61,4 кілограма. З другої спроби він вклався і ліміт – 60,8 кілограма.
У Хейні не було проблем зі зважуванням – 61,2 кілограма з першої спроби.
Відео повторного зважування
Австралієць прокоментував процедуру зважування.
Як я зігнав зайву вагу? Та не зганяв я нічого. Просто сходив попісяв. Все просто. Це все мистецтво війни. Це все обман і підступність. Нехай вірять у те, що у мене якісь там проблеми. Все пройшло за планом. Так, я зробив це спеціально,
– сказав Джордж.
Виступ австралійця
Камбосос – Хейні: головне про бій
- Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос проведе перший захист своїх титулів. Його суперником мав бути українець Василь Ломаченко, проте українець відмовився виїжджати з України.
- Бій відбудеться зранку 5 червня у Мельбурні. Поєдинок транслюватиметься медіасервісом MEGOGO. Початок трансляції – 04:00 за Києвом.
- За словами глави Top Rank Боба Арума, у контракті бою є пункт про реванш. Але другий поєдинок між боксерами відбудеться лише у тому разі, якщо Джордж Камбосос зазнає поразки.
- У активі австралійця 10 перемог з 20 боїв на професійному ринзі. 10 поєдинків за його участі закінчилися нічиєю.
- Хейні є чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBC. На професійному ринзі він провів 27 боїв, 15 з яких закінчилися перемогою, а 12 – нічиєю.