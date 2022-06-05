Австралієць зганьбився перед рідними фанатами

Пекельний двобій у легкій вазі відбувся на території Камбососа – в австралійському Мельбурні. Після того, як ці чемпіонські титули втратив українець Василь Ломаченко, жоден із боксерів не може вдало провести бодай перший захист поясів, пише 24 канал.

До теми Довелося знімати спіднє: Камбосос ледь не провалив процедуру зважування

Спершу їх втратив американець Теофімо Лопес якраз у бою проти Камбососа. А тепер Джордж доволі несподівано не зміг захистити титули у поєдинку проти Девіна Хейні.

Американець помстився Камбососу за перемогу над його земляком. Боксери провели на ринзі усю дистанцію у 12 раундів, але помітною перевагою володів Хейні, який активніше поводив себе у ринзі.

Цікаво! Поєдинок міг взагалі не відбутись. Камбосос ледь не провалив зважування. На процедурі австралійський боксер був змушений знімати спідню білизну, щоб вкластись у вагові рамки. А перед боєм на пресконференції між боксерами спалахнула словесна перепалка.

Судді не могли це не помітити та віддали перемогу Девіну за одноосібним рішенням – 116:112, 118:110, 116:112.

Хейні – новий абсолютний чемпіон світу у легкій вазі.



Хейні відібрав пояси у Камбососа / Фото з твітеру Девіна

У контракті бою був пункт про реванш у тому разі, якщо програє Камбосос. Так і сталось. Джордж вже заговорив про другий поєдинок проти новоспеченого чемпіона.

Нагадаємо, що захист титулів Камбосос повинен був провести про Ломаченка. Але Василь відмовився від поєдинку. Український боксер залишився у рідній країні, де зі зброєю у руках захищає рідну країну від окупантів.

Відеоогляд бою Камбосос – Хейні