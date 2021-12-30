Дніпро-1 переманив топового скаута з Шахтаря

Дніпро-1 оголосив про підсилення свого менеджерського штабу. До команди приєднався колишній скаут Шахтаря Гліб Корнієнко.

Шахтар без скаутів

Нещодавно Шахтар покинув голова скаутської служби Жозе Боту. Він перейшов на роботу спортивним директором в грецький ПАОК. І забрав з собою й Андрія Федченка.

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За ними покинув "гірників" і Гліб Корнієнко. Але довго без роботи він не був – його одразу ж запросив Дніпро-1, запропонувавши роботу шеф-скаутом в клубі.

28-річний Гліб Корнієнко за освітою є політологом. Після досвіду роботи журналістом змінив профіль діяльності у футболі – з 2015 року працював скаутом першої команди Шахтаря; став співзасновником платформи PASS.

"Гліб Корнієнко останні роки був провідним скаутом у селекційному департаменті Шахтаря та зробив вагомий внесок у формування нинішнього ростеру першої команди. Щойно ми дізнались, що Гліб залишив клуб, ми відразу запропонували йому очолити селекційний департамент СК Дніпро-1", – розповів спортивний директор клубу Гліб Платов.

Сам Платов до цього якраз і був шеф-скаутом в Дніпро-1, але тепер перейшов на вищу посаду в клубі. Для Платова нова посада не означатиме принципово нову роль. Фактично, протягом останнього часу він вже виконував функції спортивного директора. Зараз цей факт оформлений офіційно.