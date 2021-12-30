Шахтар без скаутів

Нещодавно Шахтар покинув голова скаутської служби Жозе Боту. Він перейшов на роботу спортивним директором в грецький ПАОК. І забрав з собою й Андрія Федченка.

Детальніше Шахтар несподівано покинули майже всі скаути: що відбувається

За ними покинув "гірників" і Гліб Корнієнко. Але довго без роботи він не був – його одразу ж запросив Дніпро-1, запропонувавши роботу шеф-скаутом в клубі.

28-річний Гліб Корнієнко за освітою є політологом. Після досвіду роботи журналістом змінив профіль діяльності у футболі – з 2015 року працював скаутом першої команди Шахтаря; став співзасновником платформи PASS.

"Гліб Корнієнко останні роки був провідним скаутом у селекційному департаменті Шахтаря та зробив вагомий внесок у формування нинішнього ростеру першої команди. Щойно ми дізнались, що Гліб залишив клуб, ми відразу запропонували йому очолити селекційний департамент СК Дніпро-1", – розповів спортивний директор клубу Гліб Платов.

Сам Платов до цього якраз і був шеф-скаутом в Дніпро-1, але тепер перейшов на вищу посаду в клубі. Для Платова нова посада не означатиме принципово нову роль. Фактично, протягом останнього часу він вже виконував функції спортивного директора. Зараз цей факт оформлений офіційно.