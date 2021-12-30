Шахтер без скаутов

Недавно Шахтер покинул глава скаутской службы Жозе Боту. Он перешел на работу спортивным директором в Греческий ПАОК. И забрал с собой Андрея Федченко.

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За ними покинул "горняков" и Глеб Корниенко. Но долго без работы он не был – его сразу же пригласил Днепр-1, предложив работу шеф-скаутом в клубе.

28-летний Глеб Корниенко по образованию является политологом. После опыта работы журналистом сменил профиль деятельности в футболе – с 2015 года работал скаутом первой команды Шахтера; стал соучредителем платформы PASS.

"Глеб Корниенко в последние годы был ведущим скаутом в селекционном департаменте Шахтера и внес весомый вклад в формирование нынешнего ростера первой команды. Как только мы узнали, что Глеб покинул клуб, мы сразу предложили ему возглавить селекционный департамент СК Днепр-1", – рассказал спортивный директор Глеб Платов.

Сам Платов до этого как раз и являлся шеф-скаутом в Днепр-1, но теперь перешел на высшую должность в клубе. Для Платова новая должность не будет означать принципиально новую роль. Фактически, в последнее время он уже выполнял функции спортивного директора. Сейчас этот факт оформлен официально.