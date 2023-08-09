Спортивний клуб Дніпро-1 поповнився черговими новачками. Повноцінні контракти підписали форвард Олександр Філіппов та атакувальний хавбек Богдан Лєднєв.

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Українізація Дніпра-1 триває

Нападник Олександр Філіппов повинен замінити на вістрі атаки Артема Довбика, який нещодавно підписав контракт з іспанською Жироною. Новий форвард дніпрян уклав угоду на один рік та буде виступати під номером 7. Останнім клубом Філіппова був бельгійський Сент-Трюйден, проте в клубі на бомбардира вже не розраховували.

Схожа ситуація складалася в Динамо і у Богдана Лєднєва. Мірча Луческу не бачив у стартовому складі своєї команди 25-річного футболіста. Тому клуб вирішив відпустити креативного гравця до Дніпра-1. З "спортклубівцям" Лєднєв підписав контракт терміном на 3 роки. В складі дніпрян ексдинамівець гратиме під 17 номером.

Нагадаємо, що у четвер, 10 червня, віцечемпіон України минулого сезону в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграє проти празької Славії. Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.