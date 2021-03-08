Дніпро-1 та Олександрія не змогли визначити сильнішого в матчі УПЛ

Дніпро-1 та Олександрія вдруге зустрілися за декілька днів. У понеділок, 8 березня, клуби зійшлися у рамках 17 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Дніпрі завершився нічиєю.

Дніпро-1 - Олександрія 0:0

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Дніпро-1 та Олександрія тільки 3 березня зустрічалися у чвертьфіналі Кубка України. Хоча Олександрія догравала матч у меншості, Дніпро-1 не спромігся здобути перемогу. У півфінал вийшла Олександрія.

Буквально через декілька днів Дніпро-1 отримав шанс поквитатися за виліт з Кубка України у рамках УПЛ.

Єдиний момент у першому таймі виник біля воріт господарів. У середині тайму Юрчук кулаками вибив м'яч після подачі суперника, вийшовши з воріт. У результаті Шастал ледь не забив у порожні ворота. Гравцю Олександрії зовсім трішки забракло точності.

Затишшя у другому таймі тривало до 73 хвилині, коли дніпряни отримали прекрасний шанс відзначитися. Після навісу у штрафний м'яч дійшов до Дугласа, який перекинув Паньківа. Він переправив м'яч у порожні ворота, але Дубра вибив його майже з лінії воріт.

Ще один момент господарі мали на 79 хвилині. Після навісу з лівого флангу Довбик буквально вигриз м'яч у штрафному, розвернувся та пробив. На жаль для Артема, м'яч пролетів повз дальній кут воріт Паньківа.

Через 6 хвилин Олександрію від пропущеного голу врятувала стійка. Тейлор з правого флангу навісив у штрафний точно на голову Когута. Ігор цілив у нижній кут, але влучив у стійку.

У підсумку вболівальники так і не дочекалися голів – 0:0!

Завдяки набраному очку Олександрія зрівнялася з Колосом, однак обійшла "колосків" за додатковими показниками. Команда Володимира Шарана тепер на 6 місці. Водночас Дніпро-1 залишився на 10 місці, але відірвався від зони вильоту.