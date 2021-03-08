Днепр-1 и Александрия не смогли определить сильнейшего в матче УПЛ
Днепр-1 и Александрия второй раз встретились за несколько дней. В понедельник, 8 марта, клубы сошлись в рамках 17 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Днепре завершился ничьей.
Источник:24 канал
Днепр-1 - Александрия 0:0
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- Днепр-1 и Александрия только 3 марта встречались в четвертьфинале Кубка Украины. Хотя Александрия доигрывала матч в меньшинстве, Днепр-1 не смог одержать победу. В полуфинал вышла Александрия.
- Буквально через несколько дней Днепр-1 получил шанс поквитаться за вылет из Кубка Украины в рамках УПЛ.
Единственный момент в первом тайме возник у ворот хозяев. В середине тайма Юрчук кулаками выбил мяч после подачи соперника, выйдя из ворот. В результате Шастал едва не забил в пустые ворота. Игроку Александрии совсем немного не хватило точности.
Затишье во втором тайме длилось до 73 минуты, когда днепряне получили прекрасный шанс отличиться. После навеса в штрафную мяч дошел до Дугласа, который перебросил Панькова. Он переправил мяч в пустые ворота, но Дубра выбил его почти с линии ворот.
Еще один момент хозяева имели на 79 минуте. После навеса с левого фланга Довбик буквально выгрыз мяч в штрафной, развернулся и пробил. К сожалению для Артема, мяч пролетел мимо дальнего угла ворот Панькова.
Через 6 минут Александрию от пропущенного гола спасла штанга. Тейлор с правого фланга навесил в штрафную точно на голову Когуту. Игорь целил в нижний угол, но попал в штангу.
В итоге болельщики так и не дождались голов – 0:0!
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