Днепр-1 и Александрия второй раз встретились за несколько дней. В понедельник, 8 марта, клубы сошлись в рамках 17 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Днепре завершился ничьей.

Днепр-1 - Александрия 0:0

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Днепр-1 и Александрия только 3 марта встречались в четвертьфинале Кубка Украины. Хотя Александрия доигрывала матч в меньшинстве, Днепр-1 не смог одержать победу. В полуфинал вышла Александрия.

Буквально через несколько дней Днепр-1 получил шанс поквитаться за вылет из Кубка Украины в рамках УПЛ.

Единственный момент в первом тайме возник у ворот хозяев. В середине тайма Юрчук кулаками выбил мяч после подачи соперника, выйдя из ворот. В результате Шастал едва не забил в пустые ворота. Игроку Александрии совсем немного не хватило точности.

Затишье во втором тайме длилось до 73 минуты, когда днепряне получили прекрасный шанс отличиться. После навеса в штрафную мяч дошел до Дугласа, который перебросил Панькова. Он переправил мяч в пустые ворота, но Дубра выбил его почти с линии ворот.

Еще один момент хозяева имели на 79 минуте. После навеса с левого фланга Довбик буквально выгрыз мяч в штрафной, развернулся и пробил. К сожалению для Артема, мяч пролетел мимо дальнего угла ворот Панькова.

Через 6 минут Александрию от пропущенного гола спасла штанга. Тейлор с правого фланга навесил в штрафную точно на голову Когуту. Игорь целил в нижний угол, но попал в штангу.

В итоге болельщики так и не дождались голов – 0:0!

Благодаря набранному очку Александрия сравнялась с Колосом, однако обошла "колосков" по дополнительным показателям. Команда Владимира Шарана теперь на 6 месте. В то же время Днепр-1 остался на 10 месте, но оторвался от зоны вылета.