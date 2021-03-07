Луганська Зоря закріпилася на 3 сходинці в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2020/2021. У неділю, 7 березня, Зоря розгромила Львів у рамках 17 туру УПЛ.

Зоря – Львів 4:0

Голи: Гладкий, 9, 16, Аллах'яр, 13, 39

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Перший момент у матчі на 2 хвилині мали гості. Захисники Зорі забули про Шину на правому фланзі. Нападник львів'ян увійшов у штрафний та покотив м'яч повз дальній кут.

Нокаут за 45 хвилин

Та відкрити рахунок судилося Зорі. Олександр Гладкий приборкав у штрафному передачу з флангу та зумів засмутити голкіпера гостей – 1:0.

Відео першого голу Гладкого

Через чотири хвилини на табло вже було 2:0. Хомченовський віддав вертикальний пас у штрафний львів'ян і м'яч транзитом через Гладкого опинився в Аллах'яра. Той виграв боротьбу в захисника та переправив м'яч у сітку.

Відео першого голу Аллах'яра

Не встигла Зоря відсвяткувати другий гол, як забила втретє. Після подачі кутового м'яч потрапив до Гладкого, який стояв буквально за метр від воріт. Говорячи мовою хокею, Гладкий вдало зіграв на п'ятачку.

Відео другого голу Гладкого

На 39 хвилині рахунок вже став непристойним. Аллах'яр замкнув навіс Хомченовського з лівого флангу точним ударом головою.

Відео другого голу Аллах'яра

По перерві Зоря продовжила контролювати гру, хоча й давала гостям також грати. Свої моменти у таборі луганців мали Кочергін та Шахаб. Обидва гравці пробили неточно з небезпечних позицій.

Попри відкритий футбол більше голів у матчі не було. Зоря здобула переконливу перемогу з рахунком 4:0!

Завдяки перемозі Зоря закріпилася на 3 місці. Луганці набрали 32 очки. Для команди це 7 поспіль перемога в УПЛ. Натомість Львів надалі перебуває на останній сходинці.