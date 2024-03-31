Дніпро-1 перервав невдалу серію в УПЛ та залишився попереду Динамо: відеоогляд матчу з Колосом

Підопічні Юрія Максимова здобули лише другу перемогу в чемпіонаті з листопада минулого року. Дніпро-1 на класі переграв Колос завдяки крутим діям від Піхальонка.

Колос – Дніпро-1 0:2

Голи: Піхальонок, 2, Гуцуляк, 64.

В чемпіонаті України цього тижня проходять матчі 22 туру УПЛ. Останньою грою неділі була зустріч у Ковалівці, де місцевий Колос приймав віцечемпіона Дніпро-1, пише 24 канал.

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Фактор Піхальонка

Команда Юрія Максимова опинилась на спаді, вигравши лише один з останніх шести матчів в рамках УПЛ. Втім і Колос підійшов до битви з трьома поспіль поразками.

Гості змогли підійти до гри в оптимальному складі, але результат матчу вирішив клас Піхальонка. Вже на другій хвилині хавбек відкрив рахунок красивим обвідним ударом зі скидання Філіппова.

Дніпряни продовжили домінувати, хоча гра проходила без особливо гострих моментів. Збільшити перевагу підопічні Максимова змогли в середині другого тайму.

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Чергова поразка Колоса

Розкішний пас видав Піхальонок на Гуцуляка, який перед воротарем в дотик перекинув його у порожні ворота. Після цього Дніпро-1 без проблем довів зустріч до перемоги.

Спортклуб завдяки перемозі зберіг третю сходинку, хоча за втраченими очками його випередити Динамо. Колос же після четвертої поспіль поразки падає на десяту сходинку.