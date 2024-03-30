Полісся – Чорноморець 1:4

Голи: Кушніренко, 75 – Авагімян, 53, 60, 64, Кузик, 90

Вилучення: Кушніренко, 78 (П)

Обидва суперники ще не перемагали у 2024 році. Зламати сумну статистику Полісся та Чорноморець сподівалися в очному поєдинку, пише 24 Канал.

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Гольова феєрія "моряків" та безпорадність Полісся

У першому таймі команди створили достатньо небезпечних моментів, але рахунок на табло так і не змінився. Найцікавіше гравці Полісся та Чорноморця залишили на другу половину поєдинку.

Героєм матчу став атакувальний хавбек "моряків" Артур Авагімян, який став автором хет-трику. На 53-й хвилині матчу він скористався навісом Бадібанги та забив перший гол у ворота Бойка.

Спантеличені таким перебігом подій "вовки" пропустили ще двічі. Спочатку Артур скористався пасивністю захисників Полісся та подвоїв перевагу. А на 64-й хвилині філігранно виконав штрафний удар.

Полісся відквитало один м'яч на 75-й хвилині. Кушніренко вдало скористався навісом Мустафаєва з кутового. Однак через кілька хвилин хавбек "вовків" перетворився на антигероя, заробивши вилучення.

Довершив розгром претендента на єврокубки Орест Кузик, який опинився на вістрі швидкої атаки.

У підсумку Полісся зазнало несподіваної поразки 1:4, яка стала четвертою поспіль.

"Вовки" ніяк не можуть здобути перемогу в останніх 8 матчах. Наразі команда займає 6 місце в турнірній таблиці.

Чорноморець перервав свою безвиграшну серію, яка тривала 5 матчів. В турнірній таблиці "моряки" піднялися з 10-го на 8-ме місце.

Відеоогляд матчу Полісся – Чорноморець