Ворскла – Динамо 1:5

Голи: Ковталюк, 83 – Ванат, 40, Бражко, 45+3, Шапаренко, 47 (пен), 77, Ярмоленко, 78.

Чемпіонат України 2023-2024 повернувся після перерви на паузу для матчів збірних. Центральний матч неділі 22 туру УПЛ відбувся у Полтаві, де місцева Ворскла приймала київське Динамо, пише 24 канал.

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Динамо розігралось

Гра була вимушено перервана через тривалу повітряну тривогу, тому тривала аж чотири години. На чолі з Шовковським кияни не програли жодного матчу та лише раз зіграли внічию.

Втім для продовження боротьби за чемпіонство Динамо необхідно було брати три очки у Полтаві. Вже у першому таймі, одразу після відбою тривоги, "біло-сині" забили двічі.

Рахунок відкрив Ванат, який розібрався із воротарем та захисником після точного закидання від Сироти. А прямо перед перервою Бражко прошив Ісенка після подачі з кутового.

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Дубль Шапаренка та повернення Ярмоленка

У другому таймі кияни розвинули успіх. Шапаренко оформив дубль, реалізувавши пенальті та красиво перекинувши воротаря після виходу сам на сам. А після цього красиво відзначив своє повернення на поле Андрій Ярмоленко.

Вже через 12 хвилин після появи з лави запасних вінгер забив п'ятий гол у зустрічі після обрізки Бацули та пасу від Бражка. Втім зберегти свої ворота на замку гостям не вдалось, рахунок розмочив Ковталюк, вдало завершивши контратаку.

Тим не менше, Динамо зберегло розгромний рахунок та продовжило гонитву за Шахтарем. Відстань від донеччан складає п'ять очок, але кияни зіграли на матч менше. Ворскла залишилась сьомою у турнірній таблиці.