Колос – Днепр-1 0:2

Голы: Пихаленок, 2, Гуцуляк, 64.

В чемпионате Украины на этой неделе проходят матчи 22 тура УПЛ. Последней игрой воскресенья была встреча в Ковалевке, где местный Колос принимал вице-чемпиона Днепр-1, пишет 24 канал.

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Фактор Пихаленка

Команда Юрия Максимова оказалась на спаде, выиграв лишь один из последних шести матчей в рамках УПЛ. Впрочем и Колос подошел к битве с тремя подряд поражениями.

Гости смогли подойти к игре в оптимальном составе, но исход матча решил класс Пихаленка. Уже на второй минуте хавбек открыл счет красивым обводящим ударом со сброса Филиппова.

Днепряне продолжили доминировать, хотя игра проходила без особо острых моментов. Увеличить преимущество подопечные Максимова смогли в середине второго тайма.

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Очередное поражение Колоса

Роскошный пас выдал Пихаленок на Гуцуляка, который перед вратарем в касание перебросил его в пустые ворота. После этого Днепр-1 без проблем довел встречу до победы.

Спортклуб благодаря победе сохранил третью строчку, хотя по потерянным очкам его опередило Динамо. Колос же после четвертого подряд поражения падает на десятую строчку.