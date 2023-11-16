Дніпро-1 відмовився від тотального розпродажу футболістів, попри попит на лідерів команди, – ЗМІ

16 листопада 2023, 19:48
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Джерело:

ТаТоТаке

Команда Юрія Максимова в останніх матчах здійснила фантастичний спурт та очолила турнірну таблицю УПЛ. Природньо, що до гравців Дніпра-1 є підвищений інтерес у багатьох командах.

У 14-му турі Дніпро-1 переміг на виїзді Шахтар з рахунком 3:1. Команда Юрія Максимова одноосібно очолила турнірну таблицю.

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Дніпро-1 збереже своїх лідерів

Одразу з'явилося безліч чуток про інтерес українських та закордонних клубів до лідерів Дніпра-1. Це ставило під загрозу турнірні завдання, які озвучив клуб на сезон.

За інформацією ТаТоТаке, Дніпро-1 не має наміру влаштовувати "чорну п'ятницю" та відпускати своїх провідних гравців. Про це перед початком матчу з Шахтарем сказав комерційний директор "спортклубівців" В'ячеслав Фрідман.

Він виступив перед гравцями команди та запевнив їх, що клуб не збирається посилювати конкурентів в боротьбі за "золото". Перед командою стоїть завдання здобути медалі чемпіонату України. Дніпряни розглядатимуть лише вигідні пропозиції з Європи, як це було у випадку Артема Довбика, якого продали до Жирони.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про інтерес Карпат до вихованців львівського клубу, які грають за Дніпро-1. Мова йшла про Олексія Гуцуляка та Василя Кравця. Крім того, житомирське Полісся готує пропозицію щодо трансферу Олександра Піхальонка.

До слова. Свій наступний матч команда Максимова зіграє 27 листопада проти Олександрії.
Автор: Сергій Шаховець