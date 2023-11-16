Дніпро-1 відмовився від тотального розпродажу футболістів, попри попит на лідерів команди, – ЗМІ

Команда Юрія Максимова в останніх матчах здійснила фантастичний спурт та очолила турнірну таблицю УПЛ. Природньо, що до гравців Дніпра-1 є підвищений інтерес у багатьох командах.

У 14-му турі Дніпро-1 переміг на виїзді Шахтар з рахунком 3:1. Команда Юрія Максимова одноосібно очолила турнірну таблицю.

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Дніпро-1 збереже своїх лідерів

Одразу з'явилося безліч чуток про інтерес українських та закордонних клубів до лідерів Дніпра-1. Це ставило під загрозу турнірні завдання, які озвучив клуб на сезон.

За інформацією ТаТоТаке, Дніпро-1 не має наміру влаштовувати "чорну п'ятницю" та відпускати своїх провідних гравців. Про це перед початком матчу з Шахтарем сказав комерційний директор "спортклубівців" В'ячеслав Фрідман.

Він виступив перед гравцями команди та запевнив їх, що клуб не збирається посилювати конкурентів в боротьбі за "золото". Перед командою стоїть завдання здобути медалі чемпіонату України. Дніпряни розглядатимуть лише вигідні пропозиції з Європи, як це було у випадку Артема Довбика, якого продали до Жирони.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про інтерес Карпат до вихованців львівського клубу, які грають за Дніпро-1. Мова йшла про Олексія Гуцуляка та Василя Кравця. Крім того, житомирське Полісся готує пропозицію щодо трансферу Олександра Піхальонка.

. Свій наступний матч команда Максимова зіграє 27 листопада проти Олександрії.