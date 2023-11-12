Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов прокоментував перемогу над донецьким Шахтарем (3:1) в матчі 14-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. За словами наставника дніпрян, ключовим епізодом у поєдинку був кутовий.

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Максимов: Грали так, як і прагнули з самого початку матчу

Треба було відіграватися, адже пропустили швидкий гол, але далі грали так, як і прагнули з самого початку матчу, більше контролювати м’яч і проводити контратаки. Ключовим епізодом гри став кутовий, після якого ми зробили рахунок 1:1. Після цього вже отримували задоволення від гри, прогресували,

– сказав Максимов.

Спортклубівці за 14 турів набрали в активі 30 очок та випереджають житомирське Полісся на 1 бал. Відрив від Шахтаря становить 6 залікових пунктів, однак "гірники" ще мають 2 поєдинки в запасі.

Нагадаємо. Цього тижня Шахтар сенсаційно переміг каталонську Барселону в Лізі чемпіонів. Дніпро-1 влітку не подолав бар'єр єврокубкової кваліфікації, тому мав більше часу на відпочинок і відновлення.