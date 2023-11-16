В 14-м туре Днепр-1 победил на выезде Шахтер со счетом 3:1. Команда Юрия Максимова единолично возглавила турнирную таблицу.

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Днепр-1 сохранит своих лидеров

Сразу появилось множество слухов об интересе украинских и зарубежных клубов к лидерам Днепра-1. Это ставило под угрозу турнирные задачи, которые озвучил клуб на сезон.

По информации ТаТоТаке, Днепр-1 не намерен устраивать "черную пятницу" и отпускать своих ведущих игроков. Об этом перед началом матча с Шахтером сказал коммерческий директор "спортклубовцев" Вячеслав Фридман.

Он выступил перед игроками команды и заверил их, что клуб не собирается усиливать конкурентов в борьбе за "золото". Перед командой стоит задача завоевать медали чемпионата Украины. Днепряне будут рассматривать только выгодные предложения из Европы, как это было в случае Артема Довбика, проданного в Жирону.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе Карпат к воспитанникам львовского клуба, играющим за Днепр-1. Речь шла об Алексее Гуцуляке и Василии Кравце. Кроме того, житомирское Полесье готовит предложение по трансферу Александра Пихаленко.

К слову. Свой следующий матч команда Максимова сыграет 27 ноября против Александрии.