Дніпро-1 впевнено переміг Інгулець та піднявся з останнього місця в УПЛ: відео

У неділю, 14 лютого, Дніпро-1 на власному полі переміг Інгулець у матчі 14 туру чемпіонату України з футболу – 2:0.

Дніпро-1 – Інгулець 2:0

Голи: Дуглас, 11, Кучеренко, 42 (авт.)

Вилучення: Плохотнюк, 90 (Інгулець)

До теми Дніпро-1 – Інгулець: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Господарі відкрили рахунок на початку матчу. Пихальонок подав кутовий справа, і Дуглас, випередивши всіх, головою підправив м'яч у сітку.

Відео голу Дугласа

Ще у першому таймі дніпряни подвоїли свою перевагу. Довбик потужно пробив зі штрафного – м'яч зачепив гравця в стінці і прошмигнув у сітку повз голкіпера.

Відео автоголу Кучеренка

До програшу Інгулець додав і вилучення наприкінці зустрічі. Плохотнюк пішов накривати винос м'яча від Дугласа, але зіграв дуже грубо і заробив другу жовту картку.

Завдяки цій звитязі Дніпро-1 набрав важливі три очки і піднявся з останнього місця в турнірній таблиці УПЛ. Тепер команда Йовічевіча ділить та 11 та 12 позицію з Інгульцем (по 11 очок).