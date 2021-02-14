Дніпро-1 14 лютого приймає Інгулець у матчі 14 туру чемпіонату України з футболу. Онлайн-трансляція зустрічі – на Спорт24.

Матч пройде в Дніпрі на полі стадіону "Дніпро-Арена". Початок о 17:00 за київським часом.

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Лише три бали розділяють команди в турнірній таблиці. І дніпряни напевно будуть прагнути перемогти – це не тільки дозволить їм наздогнати команду з Петрового, але й піти з останнього місця. Однак й "Інгульцю" очки не завадять: якщо не обігравати аутсайдера, то самому можна опинитися на дні.

Дніпро-1 – Інгулець: онлайн-трансляція