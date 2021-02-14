Дніпро-1 впевнено переміг Інгулець та піднявся з останнього місця в УПЛ: відео
У неділю, 14 лютого, Дніпро-1 на власному полі переміг Інгулець у матчі 14 туру чемпіонату України з футболу – 2:0.
Дніпро-1 – Інгулець 2:0
Голи: Дуглас, 11, Кучеренко, 42 (авт.)
Вилучення: Плохотнюк, 90 (Інгулець)
До теми Дніпро-1 – Інгулець: онлайн-трансляція матчу УПЛ
Господарі відкрили рахунок на початку матчу. Пихальонок подав кутовий справа, і Дуглас, випередивши всіх, головою підправив м'яч у сітку.
Відео голу Дугласа
Ще у першому таймі дніпряни подвоїли свою перевагу. Довбик потужно пробив зі штрафного – м'яч зачепив гравця в стінці і прошмигнув у сітку повз голкіпера.
Відео автоголу Кучеренка
До програшу Інгулець додав і вилучення наприкінці зустрічі. Плохотнюк пішов накривати винос м'яча від Дугласа, але зіграв дуже грубо і заробив другу жовту картку.
Завдяки цій звитязі Дніпро-1 набрав важливі три очки і піднявся з останнього місця в турнірній таблиці УПЛ. Тепер команда Йовічевіча ділить та 11 та 12 позицію з Інгульцем (по 11 очок).
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