Днепр-1 уверенно победил Ингулец и поднялся с последнего места в УПЛ: видео
В воскресенье, 14 февраля, Днепр-1 на своем поле победил Ингулец в матче 14 тура чемпионата Украины по футболу – 2:0.
Днепр-1 – Ингулец 2:0
Голы: Дуглас, 11, Кучеренко, 42 (авт.)
Удаление: Плохотнюк, 90 (Ингулец)
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Хозяева открыли счет в начале матча. Пихаленок подал угловой справа, и Дуглас, опередив всех, головой подправил мяч в сетку.
Видео гола Дугласа
Еще в первом тайме днепряне удвоили свое преимущество. Довбык мощно пробил со штрафного – мяч задел игрока в стенке и юркнул в сетку мимо голкипера.
Видео автогола Кучеренко
К проигрышу Ингулец добавил и удаление в конце встречи. Плохотнюк пошел накрывать вынос мяча от Дугласа, но сыграл очень грубо и заработал вторую желтую карточку.
Благодаря этой победе Днепр-1 набрал важные три очка и поднялся с последнего места в турнирной таблице УПЛ. Теперь команда Йовичевича делит и 11 и 12 позицию с Ингульцом (по 11 очков).
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