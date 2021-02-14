В воскресенье, 14 февраля, Днепр-1 на своем поле победил Ингулец в матче 14 тура чемпионата Украины по футболу – 2:0.

Днепр-1 – Ингулец 2:0

Голы: Дуглас, 11, Кучеренко, 42 (авт.)

Удаление: Плохотнюк, 90 (Ингулец)

К теме Днепр-1 – Ингулец: онлайн-трансляция матча УПЛ

Хозяева открыли счет в начале матча. Пихаленок подал угловой справа, и Дуглас, опередив всех, головой подправил мяч в сетку.

Видео гола Дугласа

Еще в первом тайме днепряне удвоили свое преимущество. Довбык мощно пробил со штрафного – мяч задел игрока в стенке и юркнул в сетку мимо голкипера.

Видео автогола Кучеренко

К проигрышу Ингулец добавил и удаление в конце встречи. Плохотнюк пошел накрывать вынос мяча от Дугласа, но сыграл очень грубо и заработал вторую желтую карточку.

Благодаря этой победе Днепр-1 набрал важные три очка и поднялся с последнего места в турнирной таблице УПЛ. Теперь команда Йовичевича делит и 11 и 12 позицию с Ингульцом (по 11 очков).