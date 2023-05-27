Ще за декілька турів до закінчення сезону УПЛ-2022/2023 з'явилась інформація про припинення існування футбольного клубу Львів, який дограє свої останні матчі, адже і так вилітає з еліти. Виходить, що в українській першості продовжить свої виступи лиш Рух Григорія Козловського.

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Сабо: Львів не можна залишати без футболу

Карпати ж провалили кінцівку сезону та втратили майже усі шанси на стикові матчі за вхід в УПЛ. Тому швидше за все, що у наступному сезоні "леви" будуть далі грати у Першій лізі України.

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо запропонував об'єднатись двом клубам із міста Лева. Наставник цікаво відокремив від них іншу львівську команду Рух. За словами Сабо, це об'єднання могло б створити у Львові новий та сильний колектив.

"Я вважаю, що українську Прем'єр-лігу варто розширювати. Хоча б до 18 команд. От вже оформили путівку до УПЛ Полісся та Оболонь. Є шанси ще пробитися до еліти у Карпат зі Львова. І от Львова не стало, а ще й якщо Карпати не пройдуть... Таке велике, славне, футбольне місто як Львів, не можна залишати без футболу. Ну так, є Рух, але...", – сказав спеціаліст.

Потрібно щось вирішувати. Як варіант, можна було б об'єднати в одну команду те, що залишиться від Львова, з Карпатами: гравців, матеріально-технічну базу і створити одну сильну команду, за якою б було цікаво спостерігати. Щоб боролась за високі місця,

– додав Сабо.

Нагадаємо, що Рух теж може вилетіти у Першу лігу. Після 28 турів клуб йде у зоні стикових матчів разом із Вересом. Львівський клуб набрав 28 балів. Стільки ж у рівнян та 12-го Інгульця.

Львів припиняє існування, а Карпати за тур до закінчення сезону ПФЛ мають лише математичні та нереальні шанси на стикові матчі. Львів'яни поступаються 4-му запорізькому Металургу трьома балами, а різниця голів складає 6 м'ячів на користь клубу із Запоріжжя.

До слова. ЗМІ оприлюднили інформація про відставку Андрія Тлумака. Натомість преса вже сватає на посаду нового головного тренера цілу низку кандидатів: Юрія Мороза, Олега Лужного, Олега Дулуба, Остапа та Мирона Маркевича.