СК Дніпро-1 – Ворскла 1:2

Голи: Бланко, 4 – Скляр, 11 (п), Кане, 45+4

Для Ворскли ця гра не мала такого важливого турнірного значення, як для Дніпра-1, який веде боротьбу за золоті нагороди УПЛ. Команди жваво розпочали поєдинок та вже у перші 15 хвилин обмінялись голами, пише 24 Канал.

​До теми Дніпро-1 – Ворскла: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Вже на 4-й хвилині матчу Бланко наче пішки обійшов захисників Ворскли та потужним ударом пробив поруч із дальньою стійкою. Такий постріл був із категорії, який воротар не може взяти. Легіонер господарів під час святкування показав, що стежить за усіма захисника суперника. Дніпроо-1 швидко повів у рахунку 1:0.

Відео голу Бланко

Однак радість дніпрян була недовгою. Вже через сім хвилин Скляр реалізував пенальті після гру рукою у власному штрафному від захисника Дніпра-1 Адамюка. Рахунок на табло в Ужгороді став 1:1.

Відео голу Скляра

До слова, за матчем із трибун спостерігав Євген Селезньов, який 6 червня на цьому стадіоні "Авангард" попрощається із футбольною кар'єрою.

Обидві команди на цьому не зупинились та продовжувати створювати гострі моменти. Активність вилилась у гол на четвертій компенсованій до першого тайму хвилині. Кане красивим дальнім ударом перевірив пильність Рибака. Голкіпер Дніпра-1 не зміг врятувати команду від неминучого голу. Ворскла вперше у поєдинку повела у рахунку 1:2.

У другому таймі Олександру Кучеру потрібно було щось змінювати на футбольному полі. Адже його команду взагалі не влаштовував такий результат. Але футболіст полтавського клубу гризли землю у кожному епізоді.

Фінальний свисток зафіксував несподівану перемогу Ворскли над Дніпром-1 – 1:2.

Дніпряни втратили важливі очки перед центральним матчем 28-го туру УПЛ, у якому зіграють два прямі конкуренти Дніпра-1 у боротьбі за чемпіонство – Зоря прийме Шахтар. Початок зустрічі 24 травня о 17:00.