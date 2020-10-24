У суботу, 24 жовтня, "Львів" приймав "Дніпро-1" у матчі 7 туру УПЛ. Поєдинок на "Арені Львів" завершився перемогою гостей.

Львів – Дніпро-1 1:3

Голи: Кравчук, 23 – Когут, 13, Довбик, 25, Чичиков, 83

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Гості відкрили рахунок на 13 хвилині зустрічі. Футболіст "Львова" зробив передачу поперек поля, яка була перехоплена гравцями дніпрян – швидкий випад завершився ідеальним по виконанню ударом Когута метрів з 19-ти.

Вже на 23-й хвилині підопічні Цецадзе зрівняли рахунок – Кошман навісив зі штрафного зліва, Сарнавський пішов на м'яч, але зупинився. А Кравчук виграв повітря у захисників і з лінії воротарського точно пробив головою.

Втім, рівновага у матчі була не довго. Через 2 хвилини відбувся яскравий гол, який буде явним претендентом на гол туру. Після ауту від Тейлора Довбик перебуваючи на куті штрафного майданчика по неймовірній траєкторії закрутив м'яч у дальній кут воріт Костика.

Наприцінці зустрічі Чичиков зняв усі питання про переможця. Пихальонок прорвався по правому флангу і віддав вивірену передачу в штрафну на Чичикова, який в красивому стрибку зумів нанести ідеальний удар в дальній кут воріт Костика – 1:3.

Львів – Дніпро-1 відеоогляд матчу