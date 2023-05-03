У Вірменії арбітр вкрав "чистий" гол у колишнього футболіста Динамо: фото спірного епізоду

У вівторок, 2 травня, Урарту гостював на полі Вана у рамках 30-го туру чемпіонату Вірменії. Український нападник гостей Дмитро Хльобас поскаржився на суддівство.

Одразу двоє із чотирьох українців у складі Урарту вийшли у стартовому складі гостей. Це Дмитро Хльобас та Євген Цимбалюк. Іван Зотько та Вадим Парамонов залишились на лаві запасних.

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ВАР не допомогло

Цимбалюк відіграв увесь поєдинок, а Хльобас заробив жовту картку та пішов відпочивати на 71-й хвилині зустрічі. Але і без результативних дій українців гості впевнено перемогли – 0:5.

До слова. Урарту після переконливої звитяги продовжує лідирувати в турнірній таблиці, маючи перевагу над єреванським Пюніком у 3 бали. Ван із 34 пунктами йде 5-м.

Після поєдинку Хльобас через свій інстаграм вирішив поскаржитись на суддівство, яке забрало у нього "чистий" гол, угледівши начебто офсайд, якого там не було. Навіть ВАР не допомогло у цьому епізоді.



У Хльобаса вкрали "чистий" гол / Скриншот із інстаграму футболіста



Суддя не зарахував "чистий" гол Хльобаса / Скриншот із інстаграму футболіста

Ось такі "генії" нас сьогодні судили! У мене забрали чистий гол. Навіщо тоді потрібен цей "ВАР", якщо людина сидить перед монітором і не може зрозуміти, що офсайду не було. Можливо, тоді ще потрібно якусь нову технологію придумати?,

– написав Хльобас.

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