Одразу двоє із чотирьох українців у складі Урарту вийшли у стартовому складі гостей. Це Дмитро Хльобас та Євген Цимбалюк. Іван Зотько та Вадим Парамонов залишились на лаві запасних.
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ВАР не допомогло
Цимбалюк відіграв увесь поєдинок, а Хльобас заробив жовту картку та пішов відпочивати на 71-й хвилині зустрічі. Але і без результативних дій українців гості впевнено перемогли – 0:5.
Після поєдинку Хльобас через свій інстаграм вирішив поскаржитись на суддівство, яке забрало у нього "чистий" гол, угледівши начебто офсайд, якого там не було. Навіть ВАР не допомогло у цьому епізоді.
У Хльобаса вкрали "чистий" гол / Скриншот із інстаграму футболіста
Суддя не зарахував "чистий" гол Хльобаса / Скриншот із інстаграму футболіста
Ось такі "генії" нас сьогодні судили! У мене забрали чистий гол. Навіщо тоді потрібен цей "ВАР", якщо людина сидить перед монітором і не може зрозуміти, що офсайду не було. Можливо, тоді ще потрібно якусь нову технологію придумати?,
– написав Хльобас.
Головне про кар'єру Дмитра Хльобаса
- У Хльобаса вкрали його гол, який міг для нього стати 9-м у поточному сезоні за Урарту. Дмитро перебрався у вірменський клуб у лютому 2022-го, за який вже провів 37 матчів (12 голів та 1 асист).
- У сезоні-2022/2023 український нападник провів 23 поєдинки, у яких відзначився 8 м'ячами та 1 результативною передачею.
- Нагадаємо, що Хльобас є вихованцем київського Динамо, але не зміг закріпитись в головній команді "біло-синіх".
- Дмитро встиг пограти Динамо-2, Говерлу, Десну, Ворсклу, Колос, Ордабаси та Динамо Мінськ.
- За головну команду Динамо провів лише 2 матчі, у яких забив один гол.
- Найбільше поєдинків у своїй кар'єрі зіграв за чернігівську Десну, за яку виступав із 2018-го по 2021-й роки (51 зустріч).