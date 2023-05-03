Сразу два из четырех украинцев в составе Урарта вышли в стартовом составе гостей. Это Дмитрий Хлебас и Евгений Цымбалюк. Иван Зотько и Вадим Парамонов остались на скамейке запасных.
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ВАР не помогло
Цымбалюк отыграл весь поединок, а Хлебас заработал желтую карточку и ушел отдыхать на 71-й минуте встречи. Но и без результативных действий украинцев гости уверенно выиграли – 0:5.
После поединка Хлебас из-за своих инстаграмм решил пожаловаться на судейство, которое забрало у него "чистый" гол, увидев вроде бы офсайд, которого там не было. Даже ВАР не помогло в этом эпизоде.
У Хлебаса украли "чистый" гол / Скриншот из инстаграммы футболиста
Судья не засчитал "чистый" гол Хлебаса / Скриншот из инстаграммы футболиста
Вот такие "гении" нас сегодня судили! У меня забрали чистый гол. Зачем тогда нужен этот "вар", если человек сидит перед монитором и не может понять, что офсайда не было. Может, тогда еще нужно какую-то новую технологию придумать?,
– написал Хлебас.
Главное о карьере Дмитрия Хлебаса
- У Хлебаса украли его гол, который мог для него стать 9-м в текущем сезоне по Урарту. Дмитрий перебрался в армянский клуб в феврале 2022-го, за который уже провел 37 матчей (12 голов и 1 ассист).
- В сезоне-2022/2023 украинский нападающий провел 23 поединка, в которых отличился 8 мячами и 1 результативной передачей.
- Напомним, что Хлебас является питомцем киевского Динамо, но не смог закрепиться в главной команде "бело-синих".
- Дмитрий успел поиграть Динамо-2, Говерлу, Десну, Ворскле, Колос, Ордабасы и Динамо Минск.
- За главную команду Динамо провел всего 2 матча, в которых забил один гол.
- Больше всего поединков в своей карьере сыграл за черниговскую Десну, за которую выступал с 2018 по 2021 годы (51 встреча).