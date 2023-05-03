Сразу два из четырех украинцев в составе Урарта вышли в стартовом составе гостей. Это Дмитрий Хлебас и Евгений Цымбалюк. Иван Зотько и Вадим Парамонов остались на скамейке запасных.

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ВАР не помогло

Цымбалюк отыграл весь поединок, а Хлебас заработал желтую карточку и ушел отдыхать на 71-й минуте встречи. Но и без результативных действий украинцев гости уверенно выиграли – 0:5.

К слову. Урарту после убедительной победы продолжает лидировать в турнирной таблице, имея преимущество над ереванским Пюником в 3 балла. Ван с 34 пунктами идет на 5-м.

После поединка Хлебас из-за своих инстаграмм решил пожаловаться на судейство, которое забрало у него "чистый" гол, увидев вроде бы офсайд, которого там не было. Даже ВАР не помогло в этом эпизоде.



У Хлебаса украли "чистый" гол / Скриншот из инстаграммы футболиста



Судья не засчитал "чистый" гол Хлебаса / Скриншот из инстаграммы футболиста

Вот такие "гении" нас сегодня судили! У меня забрали чистый гол. Зачем тогда нужен этот "вар", если человек сидит перед монитором и не может понять, что офсайда не было. Может, тогда еще нужно какую-то новую технологию придумать?,

– написал Хлебас.

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