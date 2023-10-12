Кубок України-2023/2024: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ФСК Маріуполь – Зоря

У четвер, 12 жовтня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка України, у якому ФСК Маріуполь протистоятиме луганській Зорі. Онлайн-трансляція гри буде доступна на сайті 24 каналу.

Матч відбудеться у Борисполі на стадіоні "Колос". Стартовий свисток зустрічі, у якій визначиться останній учасник чвертьфіналу, заплановано на 13.00, пише 24 Канал.

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Шанс для Зорі відібратися в єврокубки

1/8 фіналу Кубка України подарувала вже не одну сенсацію. Найгучнішою з них стала перемога Оболоні у столичному дербі над Динамо. Також у вісімку найкращих відібралася першолігова Вікторія, яка перемогла Минай. До клубу із Сумщини спробує доєднатися ще один представник не з еліти українського футболу.

Для ФСК Маріуполь цей поєдинок буде вже четвертим у Кубку України-2023/2024. У турнірі середняк першої ліги стартував ще в 1/64 фіналу. Спочатку був обіграний миколаївський ВАСТ (5:2), потім Маріуполь у серії пенальті переграв Кудрівку (2:2, пен. 7:6), а в 1/16 фіналу команда вже переграла представника УПЛ. Матч із Колосом також закінчився з рахунком 2:2, а серія пенальті знову залишилася за маріупольцями – 5:4.

Для "чорно-білих" же цей матч стане першим у турнірі. Зоря провально розпочала сезон, тому вже у вересні змінила головного тренера. Після цього команда вже Валерія Кривенцова набрала 4 очки у двох матчах у Лізі конференцій, але в УПЛ справи поки не покращилися. Бронзовий призер минулого сезону наразі посідає лише 14-ту сходинку, тому цьогорічний Кубок України може стати чудовою нагодою врятувати сезон на внутрішній арені та дає шанс відібратися через нього у єврокубки.

Дивіться матч Маріуполь – Зоря онлайн

. У чвертьфінал Кубка України вже вийшли 7 із 8 клубів: Шахтар, Ворскла, Олександрія, Чорноморець, Полісся, Вікторія та Оболонь.